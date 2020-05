Gregory Boyce: Der "Twilight"-Star stirbt mit nur 30 Jahren

Reddit this

Große Trauer um Gregory Boyce. Der „ “-Star ist im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Auch seine Freundin Natalie wurde am vergangenen Mittwoch tot aufgefunden.

Ungeklärte Todesursache

Bisher ist nicht bekannt, woran das Paar gestorben ist. Gegenüber „E! “ verrät eine Quelle: „Gregs Cousin wurde wach und hat bemerkt, dass sein Auto noch immer vor seinem Haus in Las Vegas stand – und das, obwohl er längst in Los Angeles hätte sein sollen." Er machte sich Sorgen und suchte Greg in seinem Apartment auf. Dort konnte er allerdings nur noch das leblose Paar vorfinden.

Auf nimmt Gregs Mutter nun Abschied von ihrem Sohn. Sie verrät, dass er sich gerade eine Karriere als Gastronom aufbauen wollte: „Er war mein absoluter Lieblingskoch. Er war an etwas Großem dran und das war seine Leidenschaft." Eingefleischte Fans dürften sich jedoch noch daran erinnern, dass Greg bei Twilight damals die Rolle des Tyler Crowley verkörperte und mit Bella und Edward zur Schule ging.

