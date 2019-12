"Grill den Henssler"-Annie Hoffmann: Nackter Po zum Jahresende

Reddit this

Was für ein Jahresausklang! Annie Hoffmann verabschiedet sich von ihrem Jahr mit einem Foto ihres nackten Hinterns!

Klares Statement von Annie Hoffmann!

In diesem Jahr trat die Moderatorin bei "Schlag den Henssler" die Nachfolge von Kollegin an und musste sich für ihr Neubesetzung einiges an Gegenwind und Kritik um die Ohren wehen lassen.

Nachdem die 35-Jährige vor Kurzem ihren Aussteig aus dem Format verkündet hatte, zieht sie jetzt mit einem ganz speziellen Post auf ihre persönliche Jahres-Bilanz!

Mit nacktem Po: Annie Hoffmann verabschiedet sich von ihrem 2019

Auf ihrem Account überraschte Annie Hoffmann ihre Follower mit einem ganz besonderen Post zum Jahresende:

Mit heruntergelassener Hose steht die Blondine im Schnee und streckt ihren nackten Hintern in die Kamera.

"Ciao 2019. Ja, das ist mein Arsch", kommentiert Annie Hoffmann ihren Post.

Klar, dass die Moderatorin für diesen ganz speziellen Jahresrückblick auch von ihren Followern gefeiert wird!