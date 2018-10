"Grill den Profi": Vox-Comeback für Steffen Henssler

Reddit this

In der vergangenen Woche gab Steffen Henssler sein Abschied bei ProSieben bekannt. Feiert er nun sein Comeback bei Vox?

hat damals den Rücken gekehrt, um bei die Show „Schlag den Henssler“ zu präsentieren. Er wirkte dabei nicht nur lustlos, sondern auch die Quoten waren im Keller. Die Zuschauer hatten kein Interesse an dem Format. „Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen und das muss man einfach akzeptieren. Und deswegen heißt es jetzt: Mund abwischen und ab ins nächste Abenteuer“, erklärte der -Koch.

Rückkehr zu Vox?

Bei Vox lief gestern das -Special von „Grill den Profi“, das vor einiger Zeit aufgezeichnet wurde. Könnte er sich nun dauerhaft ein Comeback bei Vox vorstellen? „Die Aufzeichnung des ‚Grill den Profi Sommer-Specials‘ mit Steffen Henssler hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon sehr auf die Ausstrahlung am kommenden Sonntag – auch weil wir wissen, dass die Vox-Zuschauer Steffen nach wie vor schätzen und lieben“, erklärte eine Sendersprecherin in der „Bild“-Zeitung.

Ein Comeback zu Vox gilt als nicht ganz unwahrscheinlich – offenbar befindet sich der Sender in Gesprächen mit Steffen Henssler. Bei dem Sender hatte er „Grill den Henssler“ präsentiert, was auch ordentliche Quoten eingefahren hat. Und auch das Sommer-Special von „Grill den Profi“ kam bei den Zuschauern gut an.