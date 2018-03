Große Pläne: So will Cathy Lugner es bis ganz nach oben schaffen

Cathy Lugner will hoch hinaus. Die 28-Jährige steht gerne im Rampenlicht und hat auch keine Angst davor, für ihre Karriere die Hüllen fallen zu lassen.

Kürzlich stand sie für die RTL-II-Kuppelshow „Naked Attraction“ vor der Kamera, bei der die Dating-Kandidaten alle nackt sind. Nun will die Ex von Baulöwe Richard Lugner den nächsten Schritt wagen. "Ich will mich bei Agenturen in den USA bewerben, um es endlich in den amerikanischen Playboy zu schaffen“, verriet sie der „Bild-Zeitung“.

Damit das auch wirklich klappt, ließ sie sich von der Fotografin Niki Romczyk ablichten. 2013 war Cathy bereits im deutschen Playboy zu sehen und 2017 zog sie für den slowakischen Playboy blank.

Die Meinungen ihrer Fans reichen von „Wow, sehr sexy“ bis „Die ist genauso hohl wie die Thomalla“. Von kritischen Stimmen ließ der Reality-Star sich aber nie beeinflussen. Sie hat ihr Ziel vor Augen und weiß ganz genau, dass sie die amerikanischen Männer mit ihren heißen Aufnahmen glücklich machen will.