Große Trauer: "Modern Family"-Bulldogge Stella ist tot

Eingefleischte „Modern Family“-Fans kennen und lieben die Französische Bulldogge Stella. Wie „The Blast“ berichtet, ist diese allerdings nach dem Serienende verstorben.

Große Trauer

Im wahren Leben hieß Stella eigentlich Beatrice und stand ihrer -Familie seit der vierten Staffel zur Seite. Woran sie gestorben ist, ist bisher nicht bekannt. Besonders ihren Serien-Besitzer Ed O’Neill dürfte ihr Tod schwer getroffen haben.

2017 erklärten die Besitzer der Hündin in einem Interview auf dem Blog „Bodie on the road“, wie gut er sich immer um den Vierbeiner kümmerte. „Ed O’Neill ist in sie verliebt! Es ist sehr einfach, mit ihm zu arbeiten, weil er Beatrice Leckereien wie Popcorn mitbringt und immer nach ihr Ausschau hält. Zum Beispiel drehten wir Szenen im Hinterhof am Pool und zwischendurch sagte er: ‚Würdet ihr Beatrice bitte einen Regenschirm besorgen? Sie ist in der Sonne!‘“, so Guin und Steve. Doch auch den anderen „Modern Family“- wird Beatrice sicherlich sehr fehlen…

