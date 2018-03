Große Verwirrung: Die Geissens kündigen ihren Abschied an

Als die Geissens sich auf den Weg nach Dubai machten, saßen sie wegen eines fehlenden Visums zunächst in Algerien fest. Erst über einen Umweg konnten sie endlich am Urlaubsziel ankommen. Doch davon ließ sich die Millionärs-Familie nicht die Laune verderben.

Ganz im Gegenteil! Mit ihrem aktuellen Instagram-Post heizt Carmen die Gerüchteküche gerade ordentlich an. Zusammen mit ihrem Gatten besichtigte sie einige Luxuswohnungen. "Was macht man in Dubai,wenn man schlechtes Wetter hat?? GENAU!!! Sich auf Baustellen rumtreiben und sich Wohnungen anschauen", schreibt die 52-Jährige. "Vielleicht heißt es ja dann doch irgendwann Bye Bye Europa. WHO KNOWS??“

In dem Video schwärmt Robert von der Wohnung und Carmen legt sogar nach und postet eine Reihe von Fotos davon. "Und das ist für mich einfach nur WOW!!!! Ich werde von diesem Schuhschrank diese Nacht träumen!!“, schreibt sie begeistert. Wollen sich die Geissens etwa wirklich in Dubai niederlassen? Leisten könnten sie es sich nämlich definitiv...