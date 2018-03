Huch, da haben wir aber definitiv alle was verpasst. Obwohl "Großstadtrevier"-Star Till Demtrøder sein Privatleben vor der Öffentlichkeit größtenteils geheim hält, war den meisten seiner Fans bekannt, dass der Schauspieler verheiratet ist und aus seiner Ehe zwei Töchter hervorgehen. Die neusten Meldungen zeigen jedoch: Till lebt ganz anders, als viele seiner Anhänger vermuten...

"Großstadtrevier"-Star Till Demtrøder: Liebes-Outing

Beim Charity-Event "Baltic Lights" gehörte Till zu den geladenen Gästen, die über den roten Teppich flanierten. Allerdings steht dabei nicht nur Till im Mittelpunkt des Blitzlichtgewitters, sondern auch seine unbekannte Begleitung. Was viele nämlich nicht wissen: Sie ist seit sieben Jahren die Frau in Tills Leben. So verrät der Schauspieler über seine Freundin Stefanie gegenüber "Bunte": " (...) Es war nicht so, dass ich sie nicht schon vorher auf Events mitgenommen habe, aber wir sind nie zu zweit über den roten Teppich gelaufen. Stefanie und ich haben uns bei den Dreharbeiten zu "Hallo Robbie" kennengelernt, haben da von 2001 bis 2008 zusammengearbeitet. Sie war die Kostümbildnerin am Set (...)." Ehrliche Worte, die tiefe Einblicke in Tills Privatleben geben. Doch was ist mit seiner Frau?

"Großstadtrevier"-Star Till Demtrøder: Das wurde aus seiner Ehe

Wie der "Großstadtrevier"-Star hinzufügt, sei er schon längst von seiner Frau getrennt. So berichtet er: "Ja, das war damals alles sehr schwer. Deswegen habe ich öffentlich nie darüber gesprochen - auch um meine Exfrau Julia und meine beiden Kinder Valerie, 27, und Nathalie, 22, zu schützen. Für eine verlassene Frau ist das natürlich nicht leicht, aber wir haben uns sehr leise und einvernehmlich schon vor langer Zeit getrennt. Seit 2016 sind wir geschieden. Sie ist und bleibt eine ganz liebenswerte, tolle Person und ich wünsche ihr, dass sie einen neuen Partner findet." Kaum verwunderlich, dass Tills Fans bei so viel Neuigkeiten aus allen Wolken fallen. Doch damit nicht genug! Wie der Schauspieler ebenfalls verrät, habe er mit seiner neuen Freundin ebenfalls ein Kind im Alter von zehn Jahren. Ist abzuwarten, wann er dieses wohl das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert! Wir können gespannt sein...