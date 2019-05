Grumpy Cat ist tot!

Durch ihren mürrischen Blick wurde Grumpy Cat über Nacht zum gefeierten Internet-Star (2,4 Millionen -Follower). Die schlecht gelaunte Katze bekam nicht nur eine Figur bei , sondern war auch Hauptdarstellerin in ihrem eigenen Film "Grumpy Cat's miesestes Weihnachtsfest ever". Jetzt ist sie tot.

Das war die Todesursache

Via Instagram wurde die traurige Nachricht bestätigt: "Wir sind sehr traurig zu verkünden, dass unsere geliebte Grumpy Cat von uns gegangen ist." Die Katze starb an einer Harnwegsinfektion. Sie ist am 14. Mai friedlich in den Armen ihrer Besitzerin Tabatha eingeschlafen. "Grumpy Cat war nicht nur unser Baby und ein geschätztes Familienmitglied, sondern hat auch Millionen Menschen auf der ganzen Welt in schwierigen Zeiten zum Lachen gebracht. Ihr Geist wird durch die Fans weiterleben", hieß es weiter in dem offiziellen Statement.