Grundschul-Toilette: Komischer Geruch sorgt für Großeinsatz

Großeinsatz der Feuerweh an einer Grundschule in Königswinter!

Weil bei einem Handballspielfest am gestrigen Samstagvormittag ein mysteriöser chemischer Geruch in den Toilettenanlagen der Lehranstalt gemeldet wurde, rückten Rettungskräfte zu einem Großeinsatz an der Grundschule "Sonnenhügel" aus.

Sechs Besucher des Sportfestes, darunter ein Kind, hatten nach einem Toilettenbesuch über Atemwegsbeschwerden geklagt.

Insgesamt befanden sich 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, acht Rettungswagen, zwei Notärzte sowie der organisatorische und ärztliche Leiter im Einsatz; bei deren Eintreffen konnte der chemische Geruch jedoch nicht mehr festgestellt werden. Auch Messungen in den Toilettenanlagen blieben ohne Erkenntnisse.

Eine Frau und ein Kind wurden zu weiteren Untersuchungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, während die anderen Betroffenen weiter an der Sportveranstaltung teilnehmen konnten.