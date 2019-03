Gülcan Kamps: Endlich schwanger?

ist seit fast 12 Jahren glücklich mit Sebastian Kamps verheiratet. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Baby zum großen Familienglück. Ist sie jetzt endlich schwanger?

Gülcan Kamps: Traurige Baby-News

Gülcan Kamps: Schwanger?

Bei postet Gülcan Kamps jetzt ziemlich auffällige Bilder. Auf einer ganzen Reihe von Schnappschüssen posiert sie vor einem Spiegel und hält sich zärtlich die Hand auf dem Bauch. Die typische Pose einer werdenden Mama...

Und auch in ihrer Story zeigt sie ein Buffet voller Donuts und anderen Leckereien. Hat sie etwa schon Hunger für zwei?

Gülcan Kamps wünscht sich Kinder

Schon vor einiger Zeit plauderte sie in einem Interview, dass sie sich eine Familie wünscht. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ab 30 ist wirklich so ein Alter, wo man als Frau darüber nachdenkt: Och, Babys, das ist ein schönes Thema, das würde jetzt passen. Es ist auf jeden Fall in der Planung", schwärmte sie. vielleicht geht dieser Wunsch jetzt endlich in Erfüllung...