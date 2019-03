Gülcan Kamps: Erster Beauty-Eingriff mit 16!

"Ich habe etwas machen lassen!" Mit dieser Aussage überraschte Gülcan Kamps jetzt ihre -Follower. Seit die Moderatorin 16 Jahre alt ist lässt sie sich regelmäßig Botox spritzen. "Ich benutze nur 'Filler'!", schrieb sie zu einem Spiegel-Selfie von sich.

Das hält Gülcan von Beauty-OPs

Eines stellte sie allerdings klar: "Ich würde mich niemals unters Messer legen!" Am Wochenende habe sie mit ihren Freundinnen eine hitzige Diskussion über -OPs geführt, die sie zum Nachdenken brachte. "Ich habe nicht erwartet, dass Beauty OPs 2019 noch so ein hitziges Thema sind. Ich glaube daran, dass jeder so leben sollte wie er/sie am glücklichsten ist und das ist bei jeden etwas Anderes. Ich verstehe jeden, der sagt 'Never'!", erklärte Gülcan. "Aber auch Männer, die sich unwohl fühlen und sich Haare transplantieren lassen. Mütter, die nach einer Geburt ihren Body im Original zurück möchten. Menschen, die durch Krankheiten etc. wieder glücklich sein möchten und auch diejenigen, die ihr Äußeres ändern wollen und es an ihr Innerstes anpassen..."

Gemischter Reaktionen der Fans

Auch bei Gülcans Fans sorgte das Thema für reichlich Diskussionen. " gehen gar nicht. Schönheit kommt von innen. Man sollte nicht auf Äußerlichkeiten achten, sondern den Menschen so nehmen wie er ist", schrieb ein Follower. Ein anderer meinte dagegen: "Noch habe ich nichts machen lassen. Aber er ist in Ordnung, wenn man etwas an sich ändern möchte."