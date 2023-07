Gülcan Kamps: Holpriger Start in die zweite Schwangerschaft

Bisher hat Gülcan Kamps ihr Kind gestillt. Doch nun hat sie sich dazu entschieden abzustillen. "Ich habe vor ungefähr zwei, drei Monaten das erste Mal den Ratschlag von meinem Arzt bekommen abzustillen, weil wir jetzt gerne ein zweites Kind haben würden."

Doch gerade die Anfangszeit des Abstillens ist gar nicht so leicht - da können sicher so einige Mamas ein Lied von singen. Gülcan hat ihrem Schatz ganz ehrlich erklärt, dass sie sich noch ein Geschwisterchen wünscht und es deswegen jetzt Tigermilch gibt, statt Muttermilch und eine kleine Mondmassage. So weit so gut! Der Tag lief auch bestens, Baby Kamps hat die Veränderung super angenommen. "Es wurde super akzeptiert. Ohne weinen, schimpfen, schreien", freut sich Gülcan auf Instagram.

Doch in der Nacht ist es alles andere als leicht. Denn als Baby Kamps nachts wach geworden ist, verlangte es sofort nach der Brust. "So müde und gar nicht richtig wach war nichts mit TIGERMILCH & Mondmassage. Mein Schatz hat so geweint und wurde richtig hysterisch, dass mir nichts anderes mehr eingefallen", gesteht die Moderatorin. Für sie war die Situation unerträglich und so hat sich ihr Kind am Ende doch gestillt. "Ich weiß dass ich hätte konsequent bleiben müssen, aber das war einfach ein kleiner Rückschritt und ich glaube nicht , dass es mein Kind so stark verwirrt (hat)." Jedes Kind hat einfach sein eigenes Tempo und so liebevoll wie Gülcan mit ihrem Kind und dem Thema umgeht, wird es sicherlich bald ganz von alleine klappen...