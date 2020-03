Gülcan Kamps: Krankenhaus-Schock! "Es ist wie ein Albtraum"

Bittere von ! Mit ihrem letzten -Post versetzt die sonst so fröhliche Quasselstrippe ihre Fans in große Sorge. "Gestern war der schlimmste Tag in meinem bisherigen Leben! Ich war seit Donnerstag mit Unterbrechungen im Krankenhaus und stand unter Schock", schreibt sie in einem langen Text. "Es war wie ein Albtraum, in dem man versucht wach zu werden."

Woran leidet Gülcan Kamps?

Was genau Gülcan hat, verrät sie nicht. "Es ist alles eine sehr lange Geschichte und ich hoffe, dass ich irgendwann die Kraft habe, um mit euch darüber sprechen zu können. Bitte habt Verständnis für den Moment. Ich bin gerade nicht stark genug, um mich emotional so zu öffnen", so die Blondine weiter. Jedoch gibt sie eine kleine Entwarnung: "Ich möchte euch aber wissen lassen, dass es nichts chronisches, nichts lebensgefährliches ist und es hat nichts mit der Pandemie zu tun."

Die Fans geben Gülcan Kamps Kraft

Klar, dass die Fans voll und ganz hinter Gülcan stehen - und ihr zahlreiche Genesungswünsche schicken. "Du bist so ein inspirierender, positiver Mensch. Ich wünsche dir das Allerbeste und, dass die Sonne ganz bald wieder für dich scheint", schreibt beispielweise ein Follower. Auch wir wünschen Gülcan gute Besserung und viel Kraft in dieser schweren Zeit!

