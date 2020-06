Gülcan Kamps: Die Moderatorin feiert offiziell ihr Comeback!

View this post on Instagram

Gülcan is Back🎉🎉🎉ganz offiziell mit ✉️& Siegel❤️Wer ganz genau hinschaut , weiß auch wo es weitergeht😉😘weitere Infos bekommen meine 15.000 Sweethearts in den nächsten Tagen💖💖💖It feels so good to be back💃My little ❤️is jumping!Kiss Gülcan #tv #tvbusiness #tvcomeback #happy #proud #blessed #newteam #newfriends #newjob #letsgo #letsdoitagain #thinkbig #thinkpositive #exited #gülcanisback #happyme #happyweek #lovemyfollowers #thanksforyoursupport #showgirl #tvhost #actress #happyguelcan