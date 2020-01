Gülcan Kamps: Schlüpfrige Fetisch-Beichte!

Jetzt platzt der Kragen! Die 37-Jährige bekommt seit Monaten private Nachrichten von Fußfetischisten, die sie einfach nicht mehr akzeptieren möchte. Auf macht sie ihrem Ärger nun gehörig Luft.

Gülcan Kamps: Sie packt aus! Jetzt sollen alle die Wahrheit erfahren

Gülcan zieht Fußfetischisten an

„Ich kann nicht mehr weiter dazu schweigen. Seit einigen Monaten explodiert mein Postfach hier auf Instagram mit hunderten von Nachrichten TÄGLICH zu meinen Schuhen und ob ich bereit bin, die getragenen Exemplare zu verkaufen“, schreibt die Moderatorin. Sie stellt klar, dass sie absolut kein Interesse daran hat, ihre getragenen Schuhe zu verkaufen oder Männern Fotos ihrer Füße zu schicken.

„Liebe Männer aus besagter Fußszene, ich bin die falsche Ansprechpartnerin und das hier ist auch nicht der richtige Account“, stellt sie klar. „Ich bin total mit all euren Vorlieben zu diesem Thema einverstanden und akzeptiere immer den Geschmack von anderen Menschen. Jeder so, wie er glücklich ist. Und möchte, dass wir weiterhin positiv miteinander verbunden bleiben. Bleibt gerne weiterhin hier auf meinem Account“, so Gülcan. Fotos, Videos und Anfragen zu dem Thema will sie in Zukunft aber nicht mehr bekommen.

