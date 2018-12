Gülcan Kamps: Schwanger mit Baby Nr. 1?

Reddit this

Seit elf Jahren ist jetzt mit ihrem Sebastian verheiratet. Bisher bliebdas Paar kinderlos. Ändert sich das 2019?

Gülcan Kamps: Neuer Mann an ihrer Seite!

Gülcan Kamps: Schwanger?

Ein süßer Schnappschuss der Moderatorin sorgt jetzt für Wirbel. Kurz vor Weihnachten postet die 36-Jährige ein Selfie. Eigentlich nichts besonderes, wenn da nicht diese Geste wäre! Gülcan legt sich nämlich ganz sanft die Hand auf den Bauch. Eine unbewusste Geste? Oder will sie damit andeuten, dass ein Baby unterwegs ist?

Gülcan Kamps wünscht sich Nachwuchs

Zu wünschen wäre es ihr. Denn sie selbst träumt von einer Familie. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ab 30 ist wirklich so ein Alter, wo man als Frau darüber nachdenkt: Och, Babys, das ist ein schönes Thema, das würde jetzt passen. Es ist auf jeden Fall in der Planung", verriet sie einst in einem Interview.

Schon im September feierte sie nun ihren 36. Geburtstag. Vielleicht verbringt sie ihren 37. ja schon als kleine Familie...