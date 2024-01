Gülcan Kamps: TV-Job & Kinder-Glück! Darauf freut sie sich 2024

Gülcan Kamps ist nach dem Ende ihres Moderationsjobs bei "VIVA" immer noch ein gern gesehener Gast im TV. Doch inzwischen ist die 41-Jährige Mutter eines Kindes. Und damit ist für Gülcan ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Gegenüber InTouch Online hat sie verraten: "Mama sein ist meine Lieblings- und Lebensaufgabe. Ich habe mir immer Kinder gewünscht und bin einfach sehr glücklich, dass ich dieses Glück genießen darf. Es gibt in der Tat nichts, was ich ändern würde oder am schönsten finde. Alles vom Aufwachen bis ins Bett gehen und alles, was dazwischen passiert, ist für mich wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag und Silvester zugleich."