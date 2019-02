Gülcan Kamps: Überraschender Neuanfang!

Reddit this

In den 2000ern war Gülcan Kamps aus dem deutschen TV gar nicht wegzudenken? Doch was macht die Quasselstrippe eigentlich heute?

Durch ihre große Klappe wurde über Nacht zum gefeierten -Star. 2003 bis 2010 moderierte sie zahlreiche Sendungen auf dem Musiksender Viva. Im August 2007 heiratete sie im TV Sebastian Kamps. Doch in letzter Zeit ist es ruhiger um die Moderatorin geworden.

Gülcan ist jetzt Immobilienmaklerin auf Mallorca

Denn Gülcan hat sich mittlerweile ein zweites Standbein aufgebaut. Sie verdient als Immobilienmaklerin ihr Geld - hauptsächlich in Spanien. Deshalb muss die 36-Jährige ständig zwischen Deutschland und Mallorca pendeln. "Nach dem Abitur war mein Plan A BWL mit dem Hauptfach Immobilienwirtschaft zu studieren. Die Welt der Immobilien hat mich schon immer interessiert und ich wollte richtiggehend darin eintauchen. Als sich dann vor einigen Jahren die Möglichkeit ergeben hat, in dieser Branche Fuß zu fassen, habe ich die Chance ergriffen und mich in dieses Abenteuer gestürzt", erzählte sie im Interview mit der "BILD"-Zeitung.

Gülcan Kamps: Schwanger mit Baby Nr. 1?

Hängt Gülcan ihre TV-Karriere an den Nagel?

Werden wir die Frohnatur jetzt etwa gar nicht im Fernsehen sehen? Nein! "Ich möchte gern parallel auch wieder zurück ins TV und werde daher auch weiterhin oft in Deutschland sein. Im besten Fall bekomme ich beide Leidenschaften unter einen Hut", verriet sie. "Am liebsten würde ich mit einem tollen Team eine eigene Show produzieren – mit fantastischen Gästen, einem Schuss Comedy und cooler Musik." Wir würden auf jeden Fall einschalten!