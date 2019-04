Günter Wallraff: Krankenhaus-Schock!

Reddit this

Was für furchtbare Nachrichten von Günter Wallraff! Wie nun berichtet wird, musste der Reporter in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Oh je! Nach einem schlimmen Fahrradsturz musste Günter Wallraff in ein Krankenhaus eingeliefert werden uns ich einer vierstündigen Not-OP unterziehen. Doch wie geht es dem Reporter jetzt?

Horst Lichter: Tragisches Unglück!

Günter Wallraff stürzt mit Fahrrad

Wie es heißt, soll sich Günter Wallraff mit seinem Fahrrad auf dem Weg nach Hause befunden haben, als er mit dem Vorderreifen an der Bordsteinkante hängenblieb. Der Reporter soll sich dabei, laut "Kölner Stadt-Anzeigers", überschlagen haben und reglos auf dem Boden liegen geblieben sein. Ein Arzt der sich in der Nähe befand, soll erste Hilfe geleistet haben.

Wie es weiter heißt, soll sich die " "-Größe einen komplizierten Trümmerbruch im Oberschenkel zugezogen haben. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und musste eine vierstündige Not-OP über sich ergehen lassen. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Köln erklärte der 76-Jährige: "Ich bin noch in der Klinik, das dauert alles noch." Wallraff soll die nächsten Wochen im Krankenhaus verbringen. Wann er entlassen werden soll, ist noch nicht bekannt.