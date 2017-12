Günther Jauch: Angst um seine Gesundheit!

Mit zunehmendem Alter wird man gelassener? Nicht so Günther Jauch (61). Der „Wer wird Millionär?“-Moderator schockt jetzt mit einer Art Gewalt-Beichte.

Es ist schon verblüffend, was der TV-Star gerade vor laufenden Kameras erzählt hat. „Wenn ich im Auto sitze und wenn irgendjemand mir blöd kommt – ich steige aus!“, verriet er in der von Barbara Schöneberger (43) moderierten RTL-Show „Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen ALLE“. „Und zwar in Unkenntnis, wer vor oder hinter mir drin ist. Also zum Beispiel, ich bin an einer roten Ampel, und hinten hupt einer, obwohl rot ist. Dann steige ich aus und versuche das zu erklären, sehe aber dann erst diese tätowierte Schulter: ‚Probleme‘?!“

Günther Jauch: Drama um seine Familie

Auweia, da bringt sich der nette Herr Jauch aber in brenzlige Situationen. Was ist denn bloß mit dem seriösen, fast schon spießig wirkenden Vorzeige-Star passiert? So eine unüberlegte Verhaltensweise hätte man ihm kaum zugetraut! Selbst seinem guten Freund Thomas Gottschalk (67) ist diese Veränderung schon aufgefallen. „Günther ist aggressiver geworden, es hat keiner gemerkt“, bestätigte er in der Show.