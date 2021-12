Günther Jauch: Bitteres Aus nach 33 Jahren!

Aus und vorbei

2021 war ein aufreibendes und emotionales Jahr – auch für Günther Jauch. Vielleicht war es auch deswegen für ihn an der Zeit, ade zu sagen und eines seiner längsten TV-Formate abzugeben. "Ich wollte und will noch immer das Ende für jede meiner Sendungen selbst bestimmen", so der TV-Star über seinen Abschied.

Mit Anfang 30 übernahm der junge Jauch damals die Sendung von Kollege Frank Elstner. "Ich habe sie dann acht Jahre für das ZDF moderiert und inzwischen ein Vierteljahrhundert für RTL."

Was wird ihm wohl am meisten in Erinnerung bleiben? "Es waren so viele besondere Momente mit praktisch allen Prominenten, die man sich im Laufe eines Fernsehlebens wünschen kann. Besonders interessant und bewegend waren für mich aber immer die Begegnungen mit den Menschen des Jahres, die vorher niemand kannte und die zum Teil Unglaubliches geleistet oder erlebt hatten."

Alle Millionen-Gewinner von "Wer wird Millionär?" im Überblick: