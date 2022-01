Günther Jauch: Diese Ehe ist am Ende!

Nicht das erste Mal, dass die beiden ganz offen miteinander turteln. In einem früheren Spiel namens "Kuschelstunde" lag Jauch mit Barbara auf einer Matratze – und als sie ihren Kopf an seine Brust schmiegte, rief er in die Kamera: "Thea, es ist nicht so, wie du denkst!" Ein Versuch, zu beschwichtigen? Für eine Ehefrau sind solche Szenen ein Stich ins Herz! Und sehr demütigend.

Zumal Jauch bei Schöneberger stets gut gelaunt ist, während er den Eindruck erweckt, zu Hause wesentlich anstrengender zu sein. So wird er an seinen Geburtstagen nach eigenen Angaben "zum Tyrannen". "Ich sage: Ich hätte gern Kaffee zum Frühstück. Wenn er fertig ist: Ach nee, ich hätte doch gern einen Tee. So geht’s dann den ganzen Tag", verriet der TV-Star mal in seiner "Wer wird Millionär?"-Show. Apropos Show, auch in seiner Quizsendung fällt auf, wie empathisch er bei hübschen Kandidatinnen ist, während er andere – aus welchem Grund auch immer – böse auflaufen lässt. "Ich bin also durchaus hart, aber ungerecht. Und vor allem unberechenbar", sagt er selbst.

Bestimmend wirkt Jauch einstweilen bei seiner Ehefrau. Als Thea in einem Interview vor einiger Zeit mal gefragt wurde, ob sie koche, antwortete er für sie: "Das kannst du getrost mit Ja beantworten. Die Qualitätsfrage stellen wir dann noch." Auch wenn er damit vielleicht witzig sein wollte, ist das doch verletzend.

Am meisten überraschen allerdings die Wutausbrüche. Was ihn zu Hause laut werden lässt? "Wenn die Kinder einen ignorieren und zum Beispiel davon ausgehen, dass sich der Frühstückstisch im Hotel Mama immer von allein deckt", erklärte er vor Jahren in der "Bild am Sonntag". Was dann passiert? „Es gibt zwei Lautstärken. Die eine ist die pädagogisch vertretbare, die zweite ist die Lautstärke, die daher rührt, dass man selbst sauer ist. Ich gebe zu, meine Frau beherrscht Stufe eins und ist nicht so undiszipliniert, Stufe zwei zuzulassen. Ich neige zeitweilig zur Stufe zwei.“

Was den Moderator und seine Ehefrau verbindet, ist ihr Weingut von Othegraven, das sie 2010 übernommen haben. „Ich musste viel trinken“, verriet er 2019 im „Kurier“. Als er mit Thea vor Kurzem das Weingut besuchte, sahen die beiden – zumindest auf Fotos – nicht glücklich aus. Jauch wirkte, als wäre er zu einem Pflichttermin verdonnert worden. Oft machen Frauen trotzdem gute Miene zum bösen Spiel. Doch das geht meistens nicht allzu lange gut. Diese Ehe ist am Ende.