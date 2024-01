Günther Jauch: Diese Nackt-Panne bringt ihn zum Lachen!

"Wer wird Millionär?"-Kandidatin Nele Turtschan kämpfte am vergangenen Montag um eine Million Euro. Doch nicht nur aufgrund der Quizfragen kam die Kandidatin ins Schwitzen. Denn nach der 4000-Euro-Frage spricht Moderator Günther Jauch ein peinliches Thema an: "Kann es sein, dass ich Sie auf meinem Laptop schon einmal bei irgendeiner Uni-Vorlesung gesehen habe? Sie kommen mir so bekannt vor." Nele Turtschan erinnert sich an ihre Zeit an der Kölner Fachhochschule, während der Show-Master weiter stochert: "Dass Sie wenig anhatten, das fiel mir auf."

Ein Moment, an den die Teilnehmerin von "Wer wird Millionär?" sicher ungern erinnert werden will! Denn wie sich im Laufe der Sendung herausstellt, wollte Nele Turtschan nach einer Dusche, nur mit einem Handtuch bekleidet, einen Teller Nudeln vor dem Laptop ihre Online-Vorlesung verfolgen. Doch ein kleines Missgeschick wird ihr zum Verhängnis: "Mir ist beim Essen eine Nudel aufs Touchpad gefallen. Und auf einmal war die Kamera an! Ich wusste es aber nicht und habe entspannt weitergegessen." Als wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, gesteht die Quizshow-Kandidatin peinlich berührt: "Das Handtuch ist runtergerutscht!" Und sie saß halb nackt in einer Online-Vorlesung!

Kommilitonen beruhigten sie, dass man nichts sehen konnte. Doch nach einer Aussage ihres Professors werden Nele Turtschans schlimmste Vermutungen wahr: "Fünf Minuten später haben wir eine Gruppenarbeit gemacht. Da hat der Professor gesagt: 'Wäre schön, wenn Sie da nicht nackt Nudeln essen.'"

Eine Anektode, über die Günther Jauch köstlich lachen muss: "Die Geschichte ist nicht schlecht."