Günther Jauch: Drama um seine Töchter

Wohl jeder Unternehmer träumt davon, das, was er aufgebaut hat, eines Tages an seine Kinder zu übergeben. Sicherlich hatte auch ähnliche Vorstellungen für seine Produktionsfirma „i&u “, die unter anderem seine Erfolgs-Sendung „ ?“ produziert. Schließlich hat der Moderator mit Svenja (30), Kristin (26), Katja (22) und Mascha (20) gleich vier Töchter, die beruflich in seine Fußstapfen hätten treten können.

Doch anscheinend hatte keine von ihnen Lust, das Unternehmen und die damit verbundene Verantwortung zu übernehmen. Das gab Günther Jauch jetzt selbst in einem Interview mit dem Medienmagazin „DWDL.de“ zu. Auf die Frage, warum er die Produktionsfirma vor einigen Monaten verkauft habe, antwortete er: „Ich bin jetzt 63 Jahre alt, und Entscheidungen als Unternehmer sollte man immer ein bisschen hochrechnen: Wo ist eine Firma in drei, fünf oder auch zehn Jahren? Wer folgt mir nach? In meiner Familie gibt es niemanden mit entsprechenden Ambitionen. So hätte ich also einfach immer weitermachen müssen.“ Eine bittere Erkenntnis.

Günther Jauch gibt seine Firma ab

Mit den Gerüchten, er würde nach der „Wer wird Millionär?“-Jubiläums-Sendung am 2. September nach 20 Jahren auch als Moderator der beliebten Quiz-Show ausscheiden, räumte Jauch auf. „Für mich persönlich gibt es derzeit keinen Grund, ein Ende zu terminieren.“

Vor allem, dass die Zuschauer ihm schon seit so vielen Jahren die Treue halten, dürfte zu Jauchs Entscheidung, weiterzumachen, beigetragen haben. „Stellenweise lag die Flughöhe bei den Quoten im Weltallbereich, heute sind wir immer noch stabil und deutlich über der Wolkendecke.“ Ein kleiner Trost, der vielleicht helfen kann, die Enttäuschung über den Verlust seiner Firma leichter zu verarbeiten.

