Günther Jauch: Dramatische Enthüllung über den 64-Jährigen

Auch zwei Wochen nach der Infektion ist der Corona-Test von Günther immer noch positiv. Er muss also weiterhin in Quarantäne bleiben. Ob er nächsten Samstag wieder für "Denn sie wissen nicht, was passiert" wieder vor der Kamera stehen darf, ist noch völlig unklar.

Doch damit nicht genug. Der Moderator wird derzeit heftig von Corona-Leugnern und Impfgegnern angefeindet, weil er eines der Werbegesichter für die offizielle Impfkampagne ist. Bei "Stern TV" wurde Günther jetzt live zugeschaltet und las er einige der schlimmen Nachrichten vor. "Ich stifte zur Körperverletzung und zum Mord an und mache mich Mitschuldig am größten Verbrechen an der Menschheit, das je stattgefunden hat. In spätestens einem Jahr werde ich verbrannt sein und angeklagt werden", berichtet Günther. Ganz schön harte Worte!