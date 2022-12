Günther Jauch: Drastischer Entschluss nach Jahrzehnten

Seine Fans sind geschockt. Der Moderator flüchtet sich in den Wein!

Denn neben seiner TV-Karriere hat sich Günther Jauch ein zweites Standbein aufgebaut – und das mit großem Erfolg. 2010 bereits übernahm der „Wer wird Millionär?“-Liebling das Weingut von Othegraven in Kanzem an der Saar. Nur zwölf Jahre später ist er damit so erfolgreich, dass ihm jetzt eine große Ehre zuteil wurde: Vom Weinführer „Vinum“ wurde er als „Winzer des Jahres“ ausgezeichnet. Eine Sensation!