Günther Jauch: "Ich genieße es, zweigleisig zu fahren..."

"Ich genieße das, dass ich im Grunde da so zweigleisig fahren kann", so der "Wer wird Millionär“-Liebling ganz unverblümt. Oha! Doch ein Schelm, wer dabei etwas Unanständiges denkt...

Denn nicht von Abenteuern in seiner Ehe ist die Rede, sondern viel mehr von seinem Leben in zwei Welten – als TV-Star und Winzer. "Ich soll mich immer endgültig entscheiden – entweder Fernsehen oder Wein. Da will ich mich gar nicht festlegen", meint Günther Jauch. Beides mache ihm schließlich Spaß und Freude – das "Kompetitive beim Fernsehen" auf der einen und die "relative Idylle" auf der anderen Seite.

Gut vorstellbar, dass Thea in diesem Fall nichts gegen die zwei Leidenschaften ihres Mannes einzuwenden hat...