Günther Jauch: Jetzt spricht er über sein persönliches Waterloo

Nach gemächlichem Rentnerleben scheint dem 66-Jährigen aktuell nämlich noch nicht der Sinn zu stehen. Eine geplante, völlige Untätigkeit? "(…) Ich glaube, dafür bin ich dann auch der Falsche", so Jauch laut "Das Neue". "Ich habe auch festgestellt, dass all diejenigen, die so eine romantische Vorstellung vom ewigen Feierabend haben und dann auf ihrer Finca in Ibiza sitzen und morgens um zehn Uhr schon den ersten Rotwein aufmachen (…) doch relativ schnell a) gelangweilt und b) langfristig auch unglücklich geworden sind." Statt sich also auf eine Finca zu verabschieden, arbeitet Jauch verrückterweise erst mal weiter!

"Es besteht kein Anlass zur Sorge, dass ich morgen nicht mehr im Fernsehen bin", beruhigte er seine Fans einmal. Sei es bei "Wer wird Millionär?" oder "Denn sie wissen nicht, was passiert" – wir würden ihn ja auch viel zu sehr vermissen. Und er das TV-Geschäft – so wie seine Aussage klingt – scheinbar auch!

Und seine anderen Standbeine werden Jauch wohl ebenso weiterhin auf Trab halten! Viel Zeit verbringt er auf seinem Weingut von Othegraven in Kanzem an der Saar, das er 2010 übernommen hat. Auch hier herrscht keine Langeweile, im Gegenteil. "Da sitzt man nicht einfach auf der Terrasse und trinkt eine Trockenbeerenauslese nach der anderen. Das ist harte Arbeit in einer sehr schwierigen Marktlage", erklärte Jauch "Das Neue". Natürlich bereitet diese Arbeit auch Vergnügen: "Hier hat man mit der Natur zu tun, mit Weinbergen, mit Steillagen, mit ausschließlicher Handarbeit, und das ist jedes Jahr ein neues Abenteuer."

Ein weiteres Abenteuer, so könnte man es bestimmt nennen, ist auch das Restaurant "Villa Kellermann" mit Spitzenkoch Tim Raue in Potsdam. "(…) Ich bin heute zu einem Drittel TV-Moderator, zu einem Drittel Eigentümer eines Weinguts und zu einem Drittel 'Restaurantentwickler'", hatte Jauch einmal erzählt. Für einen ruhigen Ruhestand scheint er zu rastlos. Auch wenn sich die 67 schnellen Schrittes nähert...

