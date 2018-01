Günther Jauch: TV-Kollege fällt ihn in den Rücken

Günther Jauch zählt zu den beliebtesten Moderatoren in Deutschland. Nicht nur „Wer wird Millionär?“, sondern auch „5 gegen Jauch“ ist extrem erfolgreich.

In der neuen Ausgabe muss Günther Jauch viel im Köpfchen haben, aber auch körperlich fit sein. Bei RTL läuft am Freitagabend eine neue Folge „5 gegen Jauch“. In der Show bekommt es Günther Jauch nicht nur mit den Kandidaten, sondern auch mit Moderator Frank Buschmann zu tun.

Frank Buschmann wird versuchen, Günther Jauch das Leben so richtig schwer zu machen und fällt ihn in den Rücken, in dem er zu den Kandidaten hält. „Ich bin schlagfertiger Moderator, der immer Haltung und Charakter hat. Ich will, dass die Kandidaten Günther Jauch schlagen, das ist mein Ziel!“, sagt Frank Buschmann im Interview mit RTL.

Dennoch hat frank Buschmann Respekt vor Günther Jauch: „Günther Jauch ist ein wandelndes Lexikon. Zumal ich die Rolle des etwas parteiischen Moderators einnehme und hin und wieder den fünf Kandidaten helfend unter die Arme greife“, so der Moderator. Die neue Ausgabe von „5 gegen Jauch“ läuft um 20:15 Uhr bei RTL.