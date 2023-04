Günther Jauch & Ehefrau Thea: Öffentlicher Seitenhieb! Wie kann er seiner Frau sowas antun?

Wie stellen Sie sich Ihren Ruhestand vor? Ein Bootstörn? Auswandern in die Sonne? Oder endlich eine Kreuzfahrt buchen? All das ist für Moderator Günther Jauch, der im vergangenen Sommer 66 wurde, nichts. Das verriet er jedenfalls kürzlich in seiner Rateshow "Wer wird Millionär?" Und als er über Rentenpläne sprach, teilte er noch einen kleinen Seitenhieb gegen Ehefrau Thea aus. Ziemlich uncharmant war er. Wie kann er seiner Frau DAS nur antun?