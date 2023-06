Günther Jauch & Thea: Szenen einer Ehe

Der "Wer wird Millionär"-Moderator hat sich für ein Interview mit dem offenen Kanal Bitburg auf die Bühne gesetzt und teils sehr private Fragen beantwortet. Seine Ehefrau Thea saß im Publikum – und mischte sich mitunter ein. Als er gefragt wurde, wie ehrgeizig er denn sei, fing Jauch gerade an, von der "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" zu erzählen. "Da hängen wir am Ende immer in so ’ner komischen Wand drin, wo man nicht rausfallen darf. Das ist Kindergeburtstag", sagte er gerade, als Thea ihm zurief: "Seniorengeburtstag!" Großes Gelächter im Saal. Jauch griff das direkt auf und meinte: "Seniorengeburtstag sagt meine Frau. Danke." Und das ganz Publikum lachte von Herzen.

Noch lustiger wurde es, als Jauch auf die Frage antworten sollte, ob er mit seiner Frau gemeinsam einkaufen geht. Er blickte zu Thea hinunter und gestand in ihre Richtung: "Na ja, du gehst schon mehr, weil du es ja auch lieber machst, ne? Und wenn ich dir im Nacken sitze und sage: Brauchen wir das überhaupt? Dann soll ich lieber draußen im Auto warten." Wieder lachte das ganze Publikum – und Herr Jauch selbst noch mit. Herrlich, den Moderator mal so entspannt über seine Ehe reden zu hören.

