Günther Jauch: Wundervolle Nachrichten!

Günther Jauch zählt zu den erfolgreichsten Moderatoren in Deutschland. Noch immer lockt er mehrere Millionen Zuschauer vor dem TV mit seinen Sendungen wie „Wer wird Millionär?“ oder „5 gegen Jauch“.

Bei „5 gegen Jauch“ musste Günther Jauch zwei Niederlagen einstecken, nachdem das Publikum die Ausgaben gewonnen hat. In der neuen Folge konnte Günther Jauch endlich mal wieder lachen, denn er hat gewonnen und nimmt satte 194.000 Euro mit in die nächste Show. Dennoch war es natürlich keine leichte Ausgabe für den Moderator, denn seine Gegner brachten ihn ziemlich ins Schwitzen.

Busen-Grapscher in der Show von Günther Jauch

In der Show gab es übrigens auch einen Busen-Grapscher. „Welche dieser Knochen sind bei einem durchschnittlichen Erwachsenen länger als das Schlüsselbein?“, lautete eine Frage in der Show. Kandidat Heinz war der richtigen Lösung auf der Spur und schob den BH von Heike zur Seite, um das Schlüsselbein zu zeigen. Zwar beantworteten die Kandidaten die Frage zwar richtig, dennoch hat es nicht zum Sieg gereicht – gegen Günther Jauch kam an dem Abend einfach niemand an…