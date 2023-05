Guido Maria Kretschmer: Bittere Babynachrichten

Das Gefühl, mit seiner extravaganten Persönlichkeit aus der Reihe zu tanzen, höhere Ansprüche zu haben als der Rest der Familie und irgendwie "anders" zu sein, hatte Guido selbst auch schon in sehr jungen Jahren. "Ich habe als Kind immer gesagt, ich bin verwechselt worden. Ich war mir sicher, es müssten Adlige gewesen sein, die mich aus Versehen in der Klinik gelassen haben. Ich hab' jahrelang gedacht: Gleich kommen die und holen mich ab!", plaudert der Fernsehliebling.

Doch dazu kam es nie. Stattdessen wuchs der Designer in einem bürgerlichen Umfeld auf, in dem es zwar jede Menge Liebe gab, aber auch viel Wert auf Traditionen gelegt wurde. Während sein Bruder Schützenkönig und sein Vater Präsident des Angelvereins wurden, träumte er davon, in einem Herrenhaus wie dem auf den Unox-Suppendosen zu wohnen. "Ich habe gedacht, das wäre das absolut Größte!", so Guido.

Spätestens mit dem Umzug in seine Villa im Hamburger Nobelstadtteil Blankenese im Jahr 2019 dürfte dieser Kindheitstraum endlich in Erfüllung gegangen sein!

Auch interessant:

