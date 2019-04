Guido Maria Kretschmer: Bittere Enttäuschung für den Designer

Gestern startete die neue Show von . In der Sendung "Guidos Masterclass" will der Star jungen Designern zum Durchbruch helfen. Doch die lief nicht so richtig gut...

Guido Maria Kretschmer: Mieser Start seiner Show

Die Sendung " " ist aus dem gar nicht mehr wegzudenken. Jetzt versucht sich Guido maria Kretschmer an einer neuen Show "Guidos Masterclass". Doch die kommt nicht so gut bei den Zuschauern an. Wie DWDL berichtet, schalteten nur 1,04 Millionen Menschen ein. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei lediglich 6,1 Prozent - unter dem normalen -Schnitt. Eine herbe Enttäuschung.

Und auch die die eingeschaltet haben, waren nicht so richtig überzeugt...

Guido Maria Kretschmer bekommt Kritik

Bei Twitter gibt es zahlreiche User, die die Show kritisieren. "#GuidosMasterclass #projectrunway für Arme", schreibt beispielsweise einer. "Wer #guidosmasterclass schaut, hat die Kontrolle über sein Leben verloren", meint ein anderer.

Aber der Designer bekommt auch viel Lob. Denn viele loben die nette und unaufgeregte Stimmung der Show. Man kann es eben einfach nicht allen Recht machen...