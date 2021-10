Guido Maria Kretschmer: Bittere Hiobsbotschaft für den Designer!

Mit seiner Hochzeits-Show "Guidos Wedding-Race“ ist der Designer kläglich gescheitert. Das Zuschauerinteresse war so gering, dass VOX das Format nach nur einer Folge wieder einstellt. Bei den Zuschauern fällt die Sendung schlichtweg durch. "Nee deine neue Sendung ist zu lang und zu zäh. Schwierig zum Gucken. Wir wollen doch nur dich sehen. Kann mir was anderes, besser vorstellen", schreibt beispielsweise ein User in den sozialen Netzwerken.