Guido Maria Kretschmer: Dieser Hochzeitswunsch bleibt ihm verwehrt

Im Sommer heiratet Guido Maria Kretschmer endlich seinen langjährigen Partner Frank Mutters. Die beiden freuen sich bereits sehr auf die Feier und tüfteln schon eifrig an dem Design der Eheringe.

Ein Herzenswunsch wird dem Mode-Designer allerdings verwehrt bleiben. "Für meine Hochzeit würde ich gern einen dieser ganz schmalen Anzüge von Dior tragen, aber das wird wegen meiner Figur nicht passieren", gesteht er nun in einem Interview. Trotzdem hält er daran fest, dass er einen schwarzen Anzug tragen möchte.

Was die Kleiderwahl angeht, lässt der 52-Jährige seinem Liebsten allerdings freie Hand. Auch die Hochzeitsgäste dürfen tragen, wonach ihnen der Sinn steht. "Die Gäste können auch anziehen, was sie wollen. Hauptsache sie fühlen sich wohl. Sogar eine Jogginghose“, so der „Shopping Queen“-Juror.