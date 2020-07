Guido Maria Kretschmer: Drama beim "Shopping Queen"-Dreh

Es geht wieder los! Wegen Corona lagen die Dreh arbeiten von „Shopping Queen“ monatelang auf Eis. Jetzt steht Guido Maria Kretschmer wieder für seine VOX-Show (Montag bis Freitag, 15 Uhr) vor der Kamera – doch der Neustart verlief leider nicht nach Plan. Eine Panne jagte die nächste...

Wir alle haben sehnsüchtig auf neue Folgen von „Shopping Queen“ gewartet. Denn wegen Corona stellte VOX die Produktion des Erfolgsformats vorübergehend ein. Gegenüber "Closer" verriet der Sender zwar, „dass wir die Dreharbeiten zu ,Shopping Queen‘ in den nächsten Wochen wieder aufnehmen können“. Doch dass es so schnell gehen würde, überrascht: Vergangene Woche wurde das pinkfarbene „Guidomobil“ in Hamburg gesichtet.

Verkehrschaos bei "Shopping Queen"

Doch wie "Closer" exklusiv erfuhr, kam es dabei zum Drama: Vor einem Einkaufszentrum im Stadtteil Poppenbüttel kam es fast zu einem schweren Verkehrsunfall! Als der Shopping-Bus offenbar besonders eilig zur nächsten Einkaufs-Destination flitzte, übersah der Fahrer nur knapp eine Radfahrerin. Die schildert die Schock-Szene so: „Ich war gerade auf der Straße unterwegs, als der Wagen an mir vorbeiraste und mich dabei fast mitriss. In letzter Sekunde konnte ich gerade noch ausweichen!“ Zwar ist die Sendung auf Schnelligkeit angelegt – doch auch hier sollte Sicherheit an erster Stelle stehen...