Guido Maria Kretschmer: Drama hinter den "Shopping Queen"-Kulissen!

Seit Jahren flimmert Guido Maria Kretschmers Sendung "Shopping Queen" erfolgreich über die TV-Bildschirme. Diese Woche stand in Köln das Motto "Cool am Pool - Finde das perfekte Outfit für deinen Badetag!" an. Kandidatin Miri zeigte sich oben ohne und in einem Badelook aus der Männerabteilung und sorgte damit für Jubel. Trotzdem ist die ehemalige "Princess Charming"-Teilnehmerin nicht mehr gut auf die Sendung zu sprechen...