Guido Maria Kretschmer ist überglücklich! Was ihn jeden Tag zum Strahlen bringt, verrät er jetzt in einem Interview...

Seit 34 Jahren sind und Frank Mutters ein Paar. Vergangenes Jahr gaben sie sich auf Sylt endlich das Ja-Wort. Jetzt macht Guido seinem Herzblatt eine romantische Liebeserklärung...

Guido Maria Kretschmer: "Frank ist der Mensch meines Lebens"

"Ja, auch nach 34 Jahren habe ich bei Frank immer noch die rosarote Brille auf. Wir haben heute schon fünf Mal miteinander telefoniert. Frank und ich haben ein großes Glück. Er ist der Mensch meines Lebens", schwärmt er im Interview mit der "BILD"-Zeitung. "Ich habe eher das Gefühl, dass unsere Liebe mit der Zeit noch intensiver wird. Ich glaube, bei mir hat sich der liebe Gott gedacht: 'Ach, der Guido, der hat so viel zu tun in diesem Leben. Schickt dem Guido mal einen, der immer bei ihm bleibt!'"

Ehestress ist für den Designer ein Fremdwort. "Ich hätte gar keine Zeit für privaten Stress. Wenn ich auch noch wie andere Eheprobleme hätte, dann würde ich meinen Job gar nicht mehr machen können. Ich kann mich gar nicht an so eine Phase bei uns erinnern." Wie schön!

Guido und Frank wohnen jetzt in Hamburg-Blankenese

Vor kurzem sind Guido und Frank übrigens von Berlin nach Hamburg gezogen. Denn beruflich spielt sich für den " "-Juroren viel in der Hansestadt ab. "Ich habe einfach gemerkt, dass ich in den letzten beiden Jahren unfassbar viel unterwegs war. Rund 50.000 Kilometer pro Jahr im Auto. Allein die Fahrten zwischen Berlin und Hamburg, wo all meine beruflichen Projekte zusammenlaufen", erklärte er kürzlich.

