Guido Maria Kretschmer: Enthüllt! DAS wusste bisher niemand

Guido Maria Kretschmer kennt sich bestens mit Mode und Beauty aus und erkennt schon aus der Ferne die größten Fashion-Sünden und Schönheits-Fauxpas. Er äußerte sich 2018 in einem Interview mit der "Gala" kritisch zu Schönheitseingriffen: "Ich bin auch derjenige, der immer wieder mahnt, man sollte es sich gut überlegen, bevor man was machen lässt. Ich glaube, dass viele Operationen eigentlich nicht sein müssten." Der "Shopping Queen"-Host sieht eher an anderer Stelle Optimierungsbedarf: "Da würde ich im Nachhinein sagen, dass ein guter Lippenstift, frisches Make-up oder ein Pushup-BH auch funktioniert hätten. Für mich gibt es für alles immer eine zweite Lösung. Und das Wichtigste ist, dass man sich mag und sich annimmt, wie man eben ist. Das ist der wichtigste Weg zur Schönheit."

Und genau das scheint Guido Maria Kretschmer wirklich verinnerlicht zu haben! Denn der TV-Star lüftete während der Sendung "Shopping Queen" ein Geheimnis und schob Spekulationen um sein Beauty-Geheimnis den Riegel vor. Das Thema: Seine Haare und warum sie nicht grau sind! Im "VOX"-Interview verriet der 58-Jährige: "Ich muss sagen, graue Haare ist bei mir echt noch nicht ein Thema. Viele sagen ja, ich färbe, aber ich habe wirklich - I swear to God - nie gefärbt. Noch nicht." Sag niemals nie...