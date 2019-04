Guido Maria Kretschmer: Er zieht einen drastischen Schlussstrich!

Auf zu neuen Ufern! zieht von Berlin nach Hamburg. Mit Mann Frank Mutters hat er bereits ein Haus im Stadtteil Blankenese gekauft.

Das Pendeln belastete Guidos Beziehung

Warum der Designer diesen Schritt wagt? Nicht nur sein eigenes Magazin entsteht in der Hansestadt, sondern auch die Kooperation mit dem Otto-Versand finden hier statt. "Ich habe einfach gemerkt, dass ich in den letzten beiden Jahren unfassbar viel unterwegs war. Rund 50.000 Kilometer pro Jahr im Auto. Allein die Fahrten zwischen Berlin und Hamburg, wo all meine beruflichen Projekte zusammenlaufen", erklärte er im Interview mit "Gala". "Wenn dann abends alle um sieben nach Hause gehen, steige ich ins Auto und fahre zurück nach Berlin. Vor 23 Uhr komme ich selten an. Da liegt Frank schon wieder im Bett."

Guido Maria Kretschmer: Angst um sein Leben nach Horror-Unfall

Guido und Frank nehmen Berliner Erde mit

Nach dem Umzug an die Elbe wollen die beiden endlich wieder mehr Zeit zusammen verbringen. "Frank mag die Elbe sehr und freut sich auf die vielen Spaziergänge dort mit unseren Hunden. Und er folgt mir, weil er mich so liebt", sagte Guido weiter. Doch ein Stück Berlin wollen Guido und Frank in ihr neues zu Hause mitnehmen. "Frank füllt gerade an allen möglichen Stellen in unserem Garten je zwei Löffel Erde ab, dort, wo wir über die Jahre unsere verstorbenen Hunde und Katzen beerdigt haben. Zuerst wollten wir sie ausgraben und mitnehmen. Aber das geht nicht."