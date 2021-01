Guido Maria Kretschmer: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt

Normalerweise begeistert Guido Maria Kretschmer mit seinen witzigen Sprüchen bei "Shopping Queen" die Zuschauer. Doch jetzt wagt er sich an ein ernsteres Thema. Der Designer moderiert die Sendung "Showtime of my Life", in der Promis wie Stefanie Hertel, Mirja du Mont und Jochen Schropp auf die Krebs-Vorsorge aufmerksam machen. Leider hat auch Guido Berührungen mit der tückischen Krankheit gehabt...