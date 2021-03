Guido Maria Kretschmer: Erschütternde Beichte des Designers

Der 55-Jährige erinnert sich an den Vorfall, der in den 90er Jahren passiert ist. Damals hat Guido noch Arbeitskleidung für Hotels und Fluglinien entworfen. Er erzählt im Gespräch mit BILD: "Ich bin als junger Designer mit meinen Entwürfen bei einer Firma vorstellig geworden. Dann kam dieser komische Marketing-Typ plötzlich immer näher. Ich hatte so eine kurzärmelige Jacke an und er hat immer über meinen Arm und meine Hand gestrichen. Er sagte dann zu mir: ,Wie kann man denn so eine schöne zarte braune Haut haben?‘ Immer wieder hat er das gesagt!"

Dem Designer war es extrem unangenehm, besonders als er ihm auch noch in den Nacken fasste. Bis heute kann er das Erlebnis nicht vergessen und mag es nicht, im Nacken angefasst zu werden. Ein Erlebnis, dass Spuren hinterlassen hat...

