Guido Maria Kretschmer: Es ist vorbei! Er beginnt ein neues Leben

Bye Bye Berlin! Schon vor einiger Zeit kündigte an, dass er mit Mann Frank nach Hamburg umsiedeln wird. Jetzt haben sie den Schritt endlich gewagt.

Guido wohnt jetzt in Hamburg-Blankenese

Das Paar entspannt derzeit auf Sylt, während Handwerker ihr neues Haus im schicken Stadtteil Blankenese auf Trab bringen. "Ich liebe Blankenese, die Schiffe und das Wasser. Hier kann ich mit meinen drei Barsoi-Hunden gut Gassi gehen", schwärmte er im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Der Abschiedsschmerz tat trotzdem weh, wie er gegenüber "Gala" zugab. "Ein bisschen Wehmut ist dabei. Wir lieben Berlin über alles. Die Stadt bedeutet Heimat für uns."

Guido Maria Kretschmer: Sensationelle News bestätigt!

Das war der Grund für den Umzug

Doch warum haben die beiden Berlin verlassen? Nicht nur Guidos Management ist in der Hansestadt. sondern auch sein eigenes Magazin entsteht dort. "Ich habe einfach gemerkt, dass ich in den letzten beiden Jahren unfassbar viel unterwegs war. Rund 50.000 Kilometer pro Jahr im Auto. Allein die Fahrten zwischen Berlin und Hamburg, wo all meine beruflichen Projekte zusammenlaufen."

