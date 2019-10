Guido Maria Kretschmer: Es reicht! Jetzt platzt ihm der Kragen

Normalerweise kennen wir als gut gelaunten " "-Juroren. Doch wenn es um das Thema Tierversuche geht, versteht Guido überhaupt keinen Spaß...

Guido Maria Kretschmer platzt der Kragen

Auf seinem -Account veröffentlichte der erfolgreiche Designer ein Bild mit seinen drei Windhunden - und schrieb einen emotionalen Text dazu: "Es macht mich wütend und traurig zugleich, zu sehen, was im LPT Tierversuchs-Labor in Hamburg geschieht. Tiere werden auf grausame Art und Weise gequält, missbraucht und getötet. So etwas Schreckliches darf nicht passieren!! Tierversuche müssen auf der Stelle gestoppt werden!"

Guido Maria Kretschmer: Blowjob-Skandal bei "Shopping Queen"!

Guido Maria Kretschmer: "Wir müssen uns alle gegen die Grausamkeiten einsetzen"

Deshalb richtete Guido einen dringenden Appell an seine Fans. "Unterzeichnet die Petition (den Link findet ihr in meinem Profil) und geht BITTE alle morgen zur großen Demo in Hamburg (weitere Infos dazu in meiner aktuellen Story!). Wir müssen uns jetzt alle gemeinsam gegen diese Grausamkeiten einsetzten!"

Die Fans sind voll und ganz auf Guidos Seite. "Sofort unterzeichnet. Es muss etwas passieren", "Wir unterstützen gern" und "Hast Recht, lieber Guido. Ich bin ganz deiner Meinung", lauten nur einige der vielen Kommentare unter dem Post.

