Guido Maria Kretschmer: Heftig, was jetzt ans Licht kommt!

Wie Guido Maria Kretschmer nun offenbart, musste er in der Vergangenheit einem seiner Freunde als "Verkuppler" zur Seite stehen, leider vergebens! So berichtet er gegenüber "Exclusiv Weekend": "Ich musste mal für einen Freund seine Freundin aktivieren, also eine Frau aktivieren, die er wollte, und die war wirklich auch nicht sehr gesprächig. Und ich sollte dann den Übergang schaffen so, um ihn dann anzupreisen. Das hat überhaupt nicht funktioniert." Was dann Geschah ist für Guido auch heute noch absolut befremdlich. So ergänzt er: "Die wollte später mich und ihn gar nicht mehr. Und ich dachte nur: 'O Gott, ist die langweilig.' Da war ich im falschen Ding. Und die ging sofort ran, und ich dachte: 'Ach, du Schande!' - 'Und schneller Spontansex, wäre das was für dich?' Und ich so: 'Nein, nein!' Also ich dachte mir, die Heteros geben ja Gas, ne?" Hoppla! Abschließend fügt Guido hinzu: "Also da war ich auch erschüttert an dem Tag. Leicht war es nicht." Ob uns der Designer in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...