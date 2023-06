Guido Maria Kretschmer: Heimliche Tochter aufgetaucht

Jetzt kommt alles ans Licht, was Guido über so viele Jahre für sich behielt. Ja, er hat sozusagen eine "heimliche Tochter". Ihr Name ist Claire, und ihre Mutter ist Guidos beste Freundin aus Jugendtagen: Mechthild. In den 80ern kam das Mädchen auf die Welt, und Guido war sofort hin und weg von ihr: "Ich habe sie schon als Säugling auf dem Arm gehabt. Sie war so eine süße Maus", erinnert er sich. Der biologische Vater ist Guido zwar nicht, wohl aber ihr Herzenspapa.

In einer Zeit, in der sich ihre Mutter nicht um das Kind kümmern konnte, haben Guido und sein Mann Frank Mutters sie wie selbstverständlich bei sich aufgenommen. "Frank und ich haben sie mit großgezogen", verrät er. Damals lebte der Designer mit seinem Mann noch auf Mallorca. Claire gefiel es bei ihren beiden Papas wunderbar.

"Sie war jahrelang bei uns und ist nur in den Schulferien zurück zu ihren Originaleltern. Wir haben sie zur Schule gebracht und abgeholt und die ganze Pubertät zusammen durchgemacht", so Guido Maria Kretschmer stolz. Es waren herrliche Jahre, an die sich der "Shopping Queen"-Star gerne erinnert.

Inzwischen ist das Mädchen erwachsen, lebt in Dublin, ist verheiratet und Mutter. Ihren ersten Sohn nannte sie Frank – kein Zufall, benannt nach Guidos Mann. "Es war so rührend für uns zu hören, dass sie das Kind Frank nennen wollte. Als wir das Baby das erste Mal sahen, haben wir alle geweint. Wir werden immer für den kleinen Frankie da sein", schwärmt der Modeschöpfer. Nun ist er also nicht nur Papa, sondern sogar schon Opa!

