Guido Maria Kretschmer: Mega-Ausraster vor laufender Kamera!

Gestern Abend kämpften Valentina Pahde, Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Sabrina Setlur um die "Promi "-Krone. Die drei sollten ein Outfit zum Motto "Muster Mania - Egal ob Scarf-Print, Batik oder Glencheck - Zeige, wie aufregend die angesagten Muster sind!" finden. Doch bei Elna wurde der Shopping-Trip zum reinem Albtraum...

"Sonst kotze ich gleich in den Spiegel!"

Nachdem die Prinzessin ihr Outfit gefunden hatte, wollte sie sich die Haare kreppen lassen. Zusätzlich peppte der Friseur ihre Mähne noch mit Haarkreide und Glitzer auf. Doch das Ergebnis gefiel Elna so gar nicht. "Das war der größte Tiefpunkt des ganzen Tages, wo der Friseur ankam und mir drei Tonnen Glitzer auf meinen Scheitel gedonnert hat", ätzte sie in der Sendung. "Ich finde meinen Look grauenhaft! Absolut grauenhaft! Ich muss mir das zusammenmachen, sonst kotz ich gleich in den Spiegel!"

Und auch Guido Maria Kretschmer war nicht von dem Look begeistert. Am Ende reichte es für Elna nur für den dritten Platz. Stattdessen konnte sich mit ihrem London-Style den Sieg sichern.