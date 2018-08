Guido Maria Kretschmer: Schock-Fotos! Drama kurz vor der Hochzeit!

Reddit this

Die Hochzeit rückt immer näher – doch jetzt sorgen Skandal-Fotos im Netz für einen Eklat!

Er ist eigentlich ein wirklicher Familienmensch: Seit über 20 Jahren ist Star-Designer (53) mit seinem Frank Mutters (63) zusammen, den er im September auf der Nordseeinsel Sylt heiraten wird. Und immer wieder schwärmt er von seinen Liebsten auch öffentlich: „Familie ist für mich das Wichtigste“, betont er, „aber eben nur in einer kleinen, ruhigen Variante.“ Dass es allerdings in seiner Familie nicht immer ruhig zugeht, beweisen jetzt exklusive "Closer"-Informationen...

Guido Maria Kretschmer: Tränen-Drama vor der Hochzeit!

Guido Maria Kretschmer ist totaler Familienmensch

Seine Freunde kann man sich aussuchen, seine Familie nicht – so heißt es. Dieses Sprichwort kennt auch Guido Maria Kretschmer nur all zu gut. Bislang war der Designer zwar eher dafür bekannt, ein harmonisches Familienleben zu haben: mit Mama Marianne (79) und Papa Erich (81) ist der „ “-Star sehr innig, schwärmt in den höchsten Tönen von seinen Eltern und tritt mit ihnen sogar vor die Kameras. Doch jetzt erschütternd schockierende Bilder die Harmonie! Für den Designer muss es ein Schlag ins Gesicht sein! Bleibt ihm jetzt nur noch die letzte bittere Konsequenz?

