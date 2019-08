Guido Maria Kretschmer: Sensationelle News bestätigt!

Reddit this

Tolle News für alle Fans von Guido Maria Kretschmer! Der Designer hat den nächsten Job an Land gezogen.

Für könnte es momentan nicht besser laufen. Er begeistert nicht nur seit Jahren als Designer und Juror bei " ", sondern brachte vor rund einem Jahr sogar sein eigenes Magazin auf den Markt. Doch damit nicht genug!

RTL lässt die Bombe platzen

Laut dem Medienportal "Meedia" steht schon das nächste Projekt in den Startlöchern. Radio plant derzeit verschiedene Audio-Formate wie einen Podcast oder einem Radioformat. "Wir sprechen innerhalb der Mediengruppe RTL über diverse Audio-Formate mit Guido Maria Kretschmer", bestätigte eine Sprecherin von RTL.

Umzug nach Hamburg

Ja, beruflich läuft es für Guido rund. Dabei kommt jedoch oft sein Privatleben zu kurz. Erst kürzlich zog er wegen der Arbeit von Berlin nach Hamburg. "Ich habe einfach gemerkt, dass ich in den letzten beiden Jahren unfassbar viel unterwegs war. Rund 50.000 Kilometer pro Jahr im Auto. Allein die Fahrten zwischen Berlin und Hamburg, wo all meine beruflichen Projekte zusammenlaufen", erzählte er im Interview mit "Gala". Jetzt wollen Guido und sein Ehemann Frank endlich wieder mehr Zeit gemeinsam verbringen. "Frank mag die Elbe sehr und freut sich auf die vielen Spaziergänge dort mit unseren Hunden. Und er folgt mir, weil er mich so liebt."

